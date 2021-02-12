«Ростелеком» предлагает включить романтику на Wink

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Зрителей ждет уникальная коллекция лучших фильмов с историями о любви: от легких комедий до душераздирающих драм.

В видеосервисе можно посмотреть фильм «Реальная любовь», который давно стал классикой. В романтической атмосфере с Wink ждет космическая любовь в фильме «Пассажиры», мелодрама о настоящих чувствах «Сбежавшая невеста», французская комедия Паскаля Шомеля «Сердцеед» и другие шедевры мирового кинематографа о любви.

При этом расстояние - не помеха, чтобы провести романтический вечер вместе. Услуга Wink «Смотрим вместе» поможет устроить совместный просмотр фильма в виртуальном кинотеатре. С помощью сервиса также можно подарить фильм близкому человеку: для просмотра достаточно отправить ссылку на кино из коллекции «Смотрим вместе» или подборки на 14 февраля.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Романтическую коллекцию можно смотреть бесплатно всем пользователям Wink. Новым подписчикам для доступа необходимо пройти по ссылке: wink.rt.ru/love, нажать «Выбрать фильм» и зарегистрироваться в видеосервисе.

Wink - цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус. Wink доступен на экранах домашнего телевизора, смартфоне или планшете, ноутбуке и компьютере.