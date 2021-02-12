Два района Новосибирска перешли на новую схему уборки улиц

Глава города проконтролировал уборку снега. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Очистка дорог и тротуаров от снега – один из самых важных вопросов зимой. И чтобы улицы приводили в порядок как можно быстрее, в двух районах Новосибирска поменялась схема уборки улично-дорожной сети. Теперь полномочия и средства для уборки дорог в Советском и Дзержинском районах перешли в ведение районных администраций. Как подчеркнул мэр Анатолий Локоть, если опыт окажется удачным, его применят на всей территории Новосибирска.

- На минувшей неделе прошли обильные снегопады, коммунальные службы работали в авральном режиме. Мы считаем, что в Советском районе с задачей по уборке улиц справились лучше, чем на других территориях. Думаю, что это результат тех организационных решений, который мы приняли: с этого года ДЭУ Советского района переподчинён администрации. Теперь нет деления дорог на районные и городские. Вся улично-дорожная сеть здесь находится в ведении администрации, – пояснил мэр Анатолий Локоть. – Преимущество такой схемы управления в том, что решения принимаются на месте, а не через департамент транспорта. Надеемся, что это положительно отразится на качестве уборки улиц. В таком режиме мы поработаем год, после чего примем решение о распространении опыта на территории всего Новосибирска.

Кстати, уже в этом году на новую схему планирует перейти и Первомайский район: когда именно, станет известно совсем скоро.

Но на этом работа по совершенствованию уборки улично-дорожной сети Новосибирска не заканчивается. В бюджете города заложено 150 миллионов рублей на ближайшие три года для приобретения новой техники: уже объявлено два конкурса на сумму 100 миллионов рублей. Муниципалитет закупит 12 погрузчиков, автогрейдер, 8 комбинированных дорожных машин для уборки улиц. Техника поступит в течение 2021 года. В течение года планируется проработать вопрос о создании муниципальной программы по обновлению спецтехники для уборки города.