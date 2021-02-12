В Новосибирске от коронавируса скончались еще 6 человек: что о них известно

Коронавирус унес жизни еще 6 новосибирцев. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперативный штаб Новосибирской области сообщил новую информацию о заболевших коронавирусом. За последние сутки от инфекции умерли 6 человек.

— Скончались еще шесть пациентов: двое мужчин в возрасте 69 лет, а также мужчины в возрасте 57 лет, 64 года, 73 года и женщина в возрасте 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 315 человек, — передает оперштаб.

Сейчас в реанимации находятся 125 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 21 пациент.

За последние сутки заболели еще 127 человек, выздоровели 103 сибиряка.

В сумме с начала пандемии коронавирус диагностировали у 33 819 новосибирцев, в том числе у 1892 детей, выздоровели 31 707 пациентов.

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