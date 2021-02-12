«Лыжня России-2021» в Новосибирске: из-за чего отменили, когда проведут

Соревнования перенесли на день позже из-за мороза. Фото: http://www.nso.ru/

Рассказываем, когда пройдет «Лыжня России-2021» в Новосибирске. Лыжная гонка начнется на день позже из-за сильных морозов.

— Организационный комитет перенес соревнования на воскресенье, 14 февраля. По прогнозу синоптиков в ночь на 13 февраля в Новосибирске ожидается -34 градуса, днем — около -20 градусов. Программа, начало старта и награждения пройдут в запланированном тайминге, — сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Лыжня России — 2021» пройдет на лыжной базе Института ядерной физики СО РАН. На стартах будут дежурить медработники, на трассах волонтеры будут следить за соблюдением социальной дистанции и других ограничительных мер.

В Новосибирской области «Лыжня России-2021» пройдет под знаком Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023. В честь этого лыжники пройдут дистанцию в 2023 метра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru