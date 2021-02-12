В Новосибирске закрывают три госпиталя для больных коронавирусом

В Новосибирске закрывают еще три ковидных госпиталя. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске закрываются три госпиталя для коронавирусных больных. Больницы, в которых они были размещены, возвращаются к своей профильной работе. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

— Мы отмечаем снижение ежедневного числа заболевших коронавирусом. Остаются 3310 коек для лечения коронавирусной инфекции. Коечный фонд у них свободный, в пределах 20%, поэтому они работают в штатном режиме. На этапе восстановления находятся больница скорой медицинской помощи № 2, инфекционный корпус городской клинической больницы № 25 и Новосибирская клиническая районная больница № 1 в Кольцово, — рассказала Елена Аксенова.

Напомним, в Новосибирской области по-прежнему сохраняется высокая смертность — от инфекции умирают по 6-10 пациентов в день. Тем не менее каждый день выздоравливает больше человек, чем заболевает.

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