В Новосибирске телефонная мошенница похитила с карты директора школы 100 тысяч рублей

Мошенница представилась замминистра образования по Новосибирской области.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Телефонная мошенница обманула директора одной из новосибирских школ. Преступница заставила женщину перевести со своей банковской карты крупную сумму. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— 10 февраля женщине позвонила мошенница с незнакомого номера, представившись заместителем министра образования по Новосибирской области. Под предлогом увольнения она уговорила потерпевшую перевести ей деньги на банковскую карту. Ущерб составил 100 тысяч рублей, — сообщил КП-Новосибирск источник.
Потерпевшая подала заявление в полицию.
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