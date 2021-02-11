Газета «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» отметила 30-летний юбилей

Коллектив издания поздравили депутаты и коллеги. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Газета «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» отметила свой юбилей: тридцать лет назад, 11 февраля 1991 года, в понедельник вышел ее первый номер, носивший название «Ведомости Новосибирского областного Совета народных депутатов».

Выступая на торжественном мероприятии, председатель Законодательного Собрания Новосибирской областиАндрей Шимкив сказал:

- Я хочу поблагодарить коллектив и главного редактора за то, что вы делаете. И за то, что работаете на опережение. Надеюсь, что и дальше будете идти так же, донося людям ту информацию, которая им необходима, о работе депутатов на округах, о политических решениях. Мы будем делать все, чтобы газета развивалась, чтобы был больше тираж и, соответственно, достойный вес на рынке печатных средств массовой информации.

Председатель Заксобрания преподнес редакции сертификат на покупку оргтехники, чтобы редакция и дальше могла идти «на опережение.

С юбилейной датой коллектив «Ведомостей» поздравил Александр Карелин, член комитета Совета Федерации по международным делам:

- Отдельная благодарность – за понимание высокой меры ответственности перед читателями, – сказал он. – Вы – явление системообразующее в организации диалога власти и населения, общества и государства. В этом сложном процессе успехов желаю каждому, кто связан с газетой – авторам газеты, читателям и конкурентам в том числе. Успехов и всего самого доброго!.

Редакции газеты объявлена Благодарность Губернатора региона за вклад в информационное освещение социально-экономического развития Новосибирской области. За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетний добросовестный труд награждены Почетной грамотой Губернатора региона руководитель-главный редактор газеты Елена Квасникова, обозреватель газеты Татьяна Малкова. Медали Законодательного Собрания «Общественное признание» за большой вклад в социально-экономическое развитие Новосибирской области и активную общественную деятельность получили ответственный секретарь газеты Евгения Анцупова и начальник отдела дизайна и верстки Дарья Артамонова.