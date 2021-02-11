Деньги на компьютер – из областного семейного капитала

Александр Аксененко. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Предложение прозвучало сегодня, 11 февраля, на заседании комитета Заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения. В ходе обсуждения отчета КСП по результатам проверки законности и результативности использования средств областного бюджета, направленных на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», депутат Александр Аксененко предложил расширить сферу использования средств областного семейного капитала. Эта региональная мера социальной поддержки многодетных семей действует в Новосибирской области с 2012 года и является одним из приоритетных направлений реализации региональной программы «Финансовая поддержка семей».

«Среди направлений использования областного семейного капитала изначально как одно из самых важных было включено получение образования ребенком (детьми), - напомнил Александр Аксененко. - В этом году мы все столкнулись с дистанционным образованием, наши дети вынуждены учиться с помощью гаджетов, компьютеров, другой современной техники. Однако не во всех семьях такая техника есть. Только у меня пять обращений, где многодетные семьи просят выделить средства из семейного капитала или депутатского фонда на приобретение компьютерной техники, необходимой для учебных занятий детей. Возможно ли таким образом расширить назначение использования средств областного семейного капитала?»

Исполняющая обязанности министра труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева подтвердила: «С учетом изменения формата обучения потребность в этом есть. Мы поддерживаем это предложение и готовы его отработать».

Позитивно оценил предложение парламентария и председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин: «Хорошее предложение. Мы подготовим обращение от комитета в адрес министерства труда и социального развития с просьбой внести изменения в нормативно-правовые акты в части включения в состав расходов, связанных с образованием ребенка, приобретение компьютера, другого оборудования, необходимого для образовательного процесса».