Сибиряки смогут наблюдать за редкими птицами на озере Банном

Сибиряки смогут наблюдать за птицами. Фото: Влад КОМЯКОВ

Более 140 миллионов рублей будет направлено на благоустройство двух городов в Новосибирской области - Карасука и Куйбышева. Именно они стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Проектно-сметная документация победителей была одобрена 10 февраля на заседании межведомственной комиссии по координации деятельности в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- В декабре 2020 года между Правительством Новосибирской области и Минстроем России было подписано соглашение о предоставлении региональному бюджету трансферта в размере 140 млн рублей на реализацию проектов благоустройства в г. Карасуке и г. Куйбышеве, победивших в федеральном конкурсе. Дополнительные средства на их реализацию также выделит региональный бюджет, – сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

В Карасуке создадут ерриториального оздоровительного природного комплекса «Савка». На территории озера Банное будет создана инфраструктура для отдыха на воде, в том числе наблюдения за редкой птицей - савкой , обитающей на территории Карасукского района, а также для парусного спорта. В рамках проекта будут производиться работы по берегоукреплению, устройству пирсов, озеленению, освещению, предполагается создание площадки для мероприятий, возведение павильонов для отдыха и благоустройство площади перед домом культуры.

В гКуйбышеве благоустроят центральную площадь на основе раскрытия купеческой истории города – культурно-историческая тематика используется в организации зонирования площади, дизайне плитки площади и перголах (декоративный элемент для вьющихся растений). Графические формы элементов дизайна были заимствованы у фасадного декора дома известного купца Маслова. Для проведения массовых мероприятий на площади предложено устройство сцены и теневых навесов. Планируется также создание фонтана.

Основные работы в Карасуке и гКуйбышеве должны быть завершены к 1 ноября 2021 года.