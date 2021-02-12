Погода в Новосибирске на 12 февраля 2021 года: морозы усилятся до -40

Морозы не собираются покидать Новосибирск. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 12 февраля 2021 года: морозы не спешат уходить, а только усилятся до -41. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирского УГМС.

— Ночью в Новосибирске морозы усилятся до -31…-33 градусов, в пригороде до -36. Днем будет -24...-26 градусов. Ожидается малооблачно, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. На дорогах гололедица. Будет дуть переменный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В Новосибирской области морозы ночью усилятся до -31…-36, при прояснениях до -41 градуса, а днем — -23…-28.

«Яндекс.Погода» обещает солнечный, но морозный день. Температура будет около -30…-32 градусов.

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