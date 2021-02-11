«Может забыть свое имя»: в Новосибирске ищут пропавшего пенсионера в серой шапке-ушанке

Мужчина пропал утром 11 февраля.

В Новосибирске волонтеры объявили срочный сбор на поиски 69-летнего Николая Денисовича Салова. Мужчина ушел из дома утром 11 февраля, пока с ним не было никого из родных. Куда он направился — неизвестно.

— Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, лысый, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в серый пуховик, синие джинсы, черные зимние ботинки и серую шапку-ушанку.

Волонтеры отмечают, что мужчина страдает проблемами с памятью: может забыть свое имя и не ориентируется на местности. Кроме того, ему необходимо принимать определенные лекарства, важные для жизни. В такую погоду особенно важно найти сибиряка как можно быстрее.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Николай Денисович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru