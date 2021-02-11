«Может забыть свое имя»: в Новосибирске ищут пропавшего пенсионера в серой шапке-ушанке

Мужчина пропал утром 11 февраля.
В Новосибирске волонтеры объявили срочный сбор на поиски 69-летнего Николая Денисовича Салова. Мужчина ушел из дома утром 11 февраля, пока с ним не было никого из родных. Куда он направился — неизвестно.
— Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, лысый, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в серый пуховик, синие джинсы, черные зимние ботинки и серую шапку-ушанку.
Волонтеры отмечают, что мужчина страдает проблемами с памятью: может забыть свое имя и не ориентируется на местности. Кроме того, ему необходимо принимать определенные лекарства, важные для жизни. В такую погоду особенно важно найти сибиряка как можно быстрее.
Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Николай Денисович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.
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