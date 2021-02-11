В Новосибирске столкнулись две иномарки: в больнице 5-месячный мальчик

В Новосибирске в ДТП пострадала женщина и двое детей. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске в ДТП пострадала женщина и двое детей. Авария произошла вечером 11 февраля, в Октябрьском районе.

— Сегодня, около четырех часов вечера в Октябрьском районе 34-летняя женщина за рулем автомобиля Ford Focus ехала по улице Алтайской со стороны улицы Днепровская в сторону улицы Воинская. Около дома №133 она столкнулась с автомобилем Subaru Legacy, за рулем которого был 25-летний водитель, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Авария произошла вечером 11 февраля, в Октябрьском районе. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В ДТП пострадала женщина и двое ее сыновей 12 лет и 5 месяцев. Их доставили в больницу на скорой помощи. На месте произошедшего работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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