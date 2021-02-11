В Новосибирске от коронавируса скончались еще 7 человек: троим было по 79 лет

От коронавируса умерли еще 7 мужчин.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Оперативный штаб Новосибирской области сообщил новую информацию о заболевших коронавирусом. За последние сутки от инфекции умерли 7 мужчин.
— Троим было по 79 лет, остальным — 66, 67, 69 лет и 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 309 человек, — передает оперштаб.
Сейчас в реанимации находятся 116 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 21 пациент.
За последние сутки заболел еще 131 человек, выздоровели 202 сибиряка.
В сумме с начала пандемии коронавирус диагностировали у 33 692 новосибирца, в том числе у 1886 детей, выздоровели 31 604 пациента.
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