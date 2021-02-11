Хулигану не дали дотанцевать

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Сигнал тревоги из магазина на проспекте К. Маркса отработала 73-я группа быстрого реагирования ГВАРДИИ.

Прибывших бойцов встретили напуганные и растерянные работники. Они пожаловались на странного молодого мужчину, который, стоя посередине торгового зала, нелепо размахивал руками и изгибался всем телом, будто танцевал ламбаду.

В морозный февральский день из одежды на нем были только спортивные штаны и майка. Судя по всему, танцор находился под воздействием наркотиков.

Стоило только «гвардейцам» приблизиться к хулигану, как он напал на них - попытался ударить, а когда это не удалось, предпринял попытку убежать.

Бойцы ГБР уложили нарушителя на пол и надели на него наручники, а позже передали полиции. Продавцы магазина узнали в хулигане своего постоянного покупателя - мужчину, живущего в соседнем доме. Внятно задержанный смог ответить только на один из заданных ему вопросов - сообщил, что ему 23 года.