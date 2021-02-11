Читай, Новосибирск!

Фото: «Читай-город».

Первый «Читай-город» открылся в Новосибирске в 2010 году. Сегодня по количеству книжных магазинов в сети Новосибирск – лидер среди регионов. Это говорит о том, что новосибирцы весьма неравнодушны к чтению и по-прежнему не прочь затеряться среди книжных полок.

В новом магазине в ТЦ «Галерея» покупатели познакомятся с новинками и бестселлерами, встретят всегда актуальную классику, оригинальные детские книги и литературу в жанре нон-фикшн. Особенно популярное сегодня направление young adult впечатлит даже самую взыскательную молодежную аудиторию. Отдельное внимание в сети уделяется выбору «Книги месяца» – в феврале это трогательный роман-путешествие японской писательницы Хиро Арикавы «Хроники странствующего кота».

Фото: «Читай-город».

У новосибирских книголюбов и «Читай-города» свои давние и теплые отношения – только здесь действует уникальная акция «ОГО!» Посещая любимый магазин, всегда можно найти книги со стикерами по привлекательной специальной цене.

Символично, что магазин открылся в преддверии 14 февраля – не только Дня всех влюбленных, но и Всемирного дня дарения книг. Книги станут отличным подарком к предстоящим праздникам. Если трудно определиться с выбором – выручат подарочные сертификаты различного номинала. Для тех, кто предпочитает online-покупки, новый магазин сети станет удобным пунктом бесплатной доставки интернет-заказов из www.chitai-gorod.ru. А если вы любите проводить в книжных по несколько часов и знакомиться с книгами лично – магазин находится в ТЦ «Галерея» по адресу: ул. Гоголя, 13.