Умерла Людмила Холодова — бывший директор новосибирской школы № 155

Местные жители запомнили Людмилу моисеевну как педагога и активного общественного деятеля. Фото: предоставлено Алексеем Александровым.

В Новосибирске на 73-м году жизни умерла Холодова Людмила Моисеевна — второй директор школы № 155 на Ключ-Камышенском плато. Для местных жителей ее уход из жизни стал настоящей потерей.

— Я познакомился с Людмилой Моисеевной ещё курсантом. А вчера узнал, что она умерла утром от рака, с которым долго боролась, — рассказал КП-Новосибирск местный житель Алексей Александров. — Во времена моей молодости военный институт организовал взаимодействие со школой и НГПУ в развитии кружков и секций для курсантов. Так я и встретил Людмилу Моисеевну. Запомнил ее как женщину, которая была не просто учителем, но и первым представителем общественности. Людмила Моисеевна активно отстаивала интересы микрорайона: от благоустройства дворов до работы транспорта. Вместе с ней ушла целая эпоха.

В честь Фото: предоставлено Алексеем Александровым.

Нынешний директор школы № 155 Александр Дмитриев рассказал, что всего Людмила Холодова проработала в школе больше 40 лет и дольше всех занимала должность директора.

— Директором она была 30 лет, и после выхода на пенсию продолжала работать, но уже учителем математики. Она больше всего занималась общественной деятельностью на Ключ-Камышенском плато, была и помощником депутата, и в совет ТОС входила, — рассказал КП-Новосибирск Александр Дмитриев.

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