Филиал «Балтики» в Новосибирске остается одним из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области.

Фото: компания «Балтика».

Всего с 2008 по 2020 год включительно завод «Балтика-Новосибирск» выплатил в бюджет Новосибирской области более 40 млрд рублей акцизов.

В период пандемии филиал «Балтики» в Новосибирске также подключился к социальной кампании «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», направленной на поддержку пожилых людей, волонтеров, доставляющих им продукты и лекарства, и медиков, работающих с беспрецедентной нагрузкой в различных регионах России. В частности, в марте 2020 года завод совместно с АНО «Центр развития социальных технологий» помог закупить 2000 масок, 4000 пар одноразовых перчаток, а также дезинфицирующие средства для волонтеров, которые оказывали помощь пожилым новосибирцам в условиях вынужденной изоляции. А россиянам, прилетевшим в страну через аэропорт «Толмачево» и оставшимся в Новосибирске на обсервации, доставили воду и квас «Хлебный край». В июле партию в 24 000 бутылок питьевой воды «Живой ручей» завод «Балтика-Новосибирск» передал 4 медицинским учреждениям Красноярска и Новосибирска для пациентов и персонала. По итогам года благотворительный проект новосибирского филиала «Балтики» был отмечен в специальной номинации конкурса в области благотворительности и добровольчества «Во Благо», учрежденного Общественной палатой Новосибирской области.