В Новосибирске вспыхнула баня в частном секторе

Баня загорелась на улице 1-ой Шоссейной. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Утром в четверг, 11 февраля, рядом с торговым центром «Гигант» на проезде Энергетиков загорелась баня во дворе частного дома. Здание, полностью охваченное огнем, сняли проезжающие мимо водители.

В ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что произошло.

— В 8:19 пожарные выехали на вызов на 1-ю Шоссейную улицу. Горела кровля бани из ондулина, была угроза распространения огня на соседнюю баню. В 8:39 пожарные локализировали огонь, соседняя баня не пострадала. Пострадавших людей нет, — руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Сейчас тушение пожара продолжается.

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