Сибирячку, сбившую 9-летнюю девочку не переходе, лишили прав на полтора года

Суд выяснил, что сибирячка уже шесть раз превышала скорость. Фото: Сергей ГАПОН

В Новосибирском областном суде рассмотрели жалобу женщины, которую лишили права водить машину на 1,5 года за то, что она сбила школьницу. Виновница ДТП потребовала вернуть ей удостоверение водителя.

Авария произошла 7 августа 2020 года. Водительница «Nissan Teana» сбила около дома № 7 на улице Котовского 9-летнюю девочку, которая шла в магазин. От сильного удара школьница пролетела несколько метров. «Скорая» увезла ребенка в больницу с сотрясением головного мозга, кровоизлиянием в висок, переломом рук и ушибами.

— Виновница ДТП стала доказывать, что школьница бежала через дорогу вообще не по переходу, предоставив акт осмотра места происшествия инспектором ГИБДД. Вот только свидетели опровергли эти показания, и суд им поверил, — сообщает издание «ЧС-Инфо».

Суд в итоге лишил женщину права управлять транспортом на полтора года. Сибирячка с этим не согласилась и стала обжаловать решение, доказывая, что так как она работает завскладом, ей необходимо крутить баранку. Упирала она и на то, что полностью раскаялась, что у нее малолетний ребенок и что она извинилась перед потерпевшей. Но тут суд выяснил, что сибирячку уже 6 раз привлекали к ответственности за превышение скорости.

Тем временем пострадавшей девочке до сих пор приходится лечиться. Мама школьницы будет требовать возмещения материального и морального ущерба.

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