Новосибирский Робот Николай претендует на «Хрустальную гарнитуру»

Благодаря роботу врачи смогут помочь большему числу пациентов. Фото: минздрав НСО.

Проект, разработанный министерством цифрового развития и связи Новосибирской области, - «Цифровая платформа эффективных коммуникаций с пациентами – Робот Николай» - вошел в шорт-лист лучших международных разработок на конкурсе «Хрустальная гарнитура». Он борется за победу в номинации «Самая эффективная программа улучшений, изменений».

Робот Николай с ноября 2020 года принимает входящие звонки граждан в «Единой регистратуре 124». В декабре решение было адаптировано для номера «горячей линии 122». Платформа работает на основе обучаемой нейронной сети, позволяющей управлять потоками обращений и своевременно информировать о любых изменениях во всех сферах деятельности.

- Главная цель проекта – создание универсальной масштабируемой цифровой платформы взаимодействия с населением. Для нас важно, чтобы виртуальный оператор обладал обширной специализированной базой знаний, и при этом был максимально клиентоориентированным, упрощая взаимодействие с государственными органами и повышая уровень доверия к электронным сервисам, – подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

На сегодняшний день именно робот «Николай» первым отвечает на все 100% входящих вызовов. Отмечено, что в пиковые дни нагрузка на контактный центр превышает 15 тысяч звонков в день. Если робот затрудняется распознать речь, он переведет звонок на оператора.

Финал конкурса пройдет 23 марта: тогда и станет известно, победил новосибирский Робот Николай.