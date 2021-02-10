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«Поговорить за 3000 рублей»: в Новосибирске появилась услуга «Друг на час»

Найти себе платного собеседника можно в интернете
Галина СИМОНОВА
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Стоимость услуг "Друга на час" варьируется от 500 до 3000 рублей за час.

Стоимость услуг "Друга на час" варьируется от 500 до 3000 рублей за час.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирцам предлагают весьма необычные услуги: в сети появились объявления, где за определенную сумму можно встретиться с так называемым «Другом на час». Авторы таких объявлений обещают интересную беседу, эмоциональную поддержку и просто хорошее совместное времяпрепровождение. Стоимость такой услуги варьируется в среднем от 500 до 3000 рублей за час.

— Мои клиенты — это те люди, которые не хотят «большого» общения с большим количеством людей. Им просто хочется почувствовать энергетику от другого человека, разговор может проходить даже молча, — пояснил автор одного из таких объявлений Даниил изданию «Сибкрай.ru».

Вот такие объявления появляются в сети.

Вот такие объявления появляются в сети.

А вот еще одна «подруга на час» Александра уверена, что сибиряки пока еще не готовы к такому виду общения. Девушке, к примеру, регулярно приходилось объяснять своим потенциальным клиентам, что услуги, которые она оказывает, не имеют ничего общего с интимом. Ей даже пришлось скрыть в объявлении свой мобильный номер. Публиковать его повторно Александра не планирует.

В свою очередь психолог новосибирской клиники «Инсайт» Светлана Яблонская считает, что в целом, такой вид общения не принесет людям каких-либо негативных последствий. Однако настоящей дружбой это, все же, не назовешь.

— Для человека, который пользуется этой услугой, отрицательных последствий не может быть, — объясняет Светлана Яблонская. — Если у человека построено свое личное пространство и там есть живые люди, то общение с другом на час просто разнообразит проведение его досуга. Если он замкнут и его личное пространство пустое, то, по крайней мере, это будет общение, которое создаст присутствие живого настоящего человека. Но, конечно же, полноценными друзьями таких людей назвать нельзя. Сейчас, в целом, дружеские отношения стали подменяться приятельскими. А ведь это все же разные вещи. Если другу мы многое можем рассказать, доверить, показать себя настоящего, то в приятельстве мы просто проводим время вместе. Можем в бар пойти, вместе в кино, в настольную игру поиграть, но общности и единения — их может не быть, — рассказывает психолог.

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