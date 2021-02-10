В Новосибирской области появится 7 новых поликлиник и 9 врачебных амбулаторий

Медицина - одно из самых важных направлений работы в регионе. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

10 февраля в правительстве Новосибирской области состоялось заседании коллегии министерства здравоохранения региона. В самом начале совещания губернатор Андрей Травников поблагодарил присутствующих на коллегии врачей за их труд:

- Огромное спасибо всем – руководителям, врачам, студентам и медсёстрам, фельдшерам, всем специалистам сферы здравоохранения за то, что выстояли в этот непростой 2020-й год. И не просто выстояли, а незаметно – потому что на фоне коронавируса все остальное померкло – вели серьёзную работу по развитию нашей новосибирской медицины, - сказал глава региона.

Выступивший с основным докладом министр здравоохранения региона Константин Хальзов отметил, что одной из одной из важнейших задач в здравоохранении, поставленных Губернатором Андреем Травниковым на 2021 год, является модернизация первичного звена здравоохранения – соответствующая программа уже принята Правительством Новосибирской области. Она предусматривает строительство новых поликлиник, врачебных амбулаторий, отделения общей врачебной практики, ремонт существующих и приобретение для них оборудования, обновление материальной базы. В частности, в ходе реализации программы за пять лет планируется строительство 16 объектов здравоохранения, в том числе – 7 поликлинических отделений и 9 врачебных амбулаторий. Предусматривается реконструкция трех и капитальный ремонт 23 объектов. В рамках программы запланировано приобретение более 2 тысяч единиц медоборудования

Кроме того,для доставки медработников до места жительства пациентов, а также для доставки пациентов, в том числе маломобильных, до медицинских организаций, запланировано приобретение 425 автомобилей.

Говоря об итогах 2020 года, министр подчеркнул успешное выполнение показателей нацпроекта «Здравоохранение», несмотря на непростые условия, связанные с противодействием коронавирусу. Так, за прошлый год было оснащено семь региональных и первичных сосудистых центров, закуплено 178 единиц медицинского оборудования. В ноябре начали работу три новых Центра амбулаторной онкологической помощи, закуплено 79 единиц медицинского оборудования, в том числе 6 – «тяжёлого». Продолжена работа по переоснащению трех медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниям – для них закуплена 151 единица медицинского оборудования. Кроме того, в больницы области для борьбы с новой инфекцией поставлено более 3 тысяч единиц нового оборудования (аппаратов ИВЛ, шприцевых насосов, увлажнителей кислорода, кислородных концентраторов, аппаратов для определения газов крови), дополнительно оборудовано более 800 точек доступа к кислороду.