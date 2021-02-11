Погода в Новосибирске на 11 февраля 2021 года: наступают морозы ниже -35

В Новосибирске снова будут морозы около -30. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 11 февраля 2021 года: в город снова возвращаются морозы, синоптики предупреждают о гололеде и метелях. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирского УГМС.

— Ночью в Новосибирске усилятся морозы до -27…-29 градусов, в пригороде до -32. Днем будет -23...-25 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В Новосибирской области морозы ночью усилятся до -27…-32, при прояснениях до -37 градусов, а днем — -23…-28.

«Яндекс.Погода» обещает солнечный, но морозный день. Температура будет около -28…-30 градусов.

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