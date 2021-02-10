«Не проводил сестру на поезд»: в Новосибирске пропал мужчина с татуировкой на правой ладони

В Новосибирске ищут пропавшего 40-летнего Петра Владимировича Проворова.

В Новосибирске ищут пропавшего 40-летнего Петра Владимировича Проворова. Мужчина ушел из дома 28 января и пропал. Куда он отправился, его родные не знают, однако спустя пару дней после этого он не пришел проводить на поезд сестру. Тогда близкие сибиряка заволновались и начали активные поиски. Все это время мужчина не отвечает на телефонные звонки.

— Приметы: рост 167 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы, каре-зеленые глаза. У мужчины была татуировка на ладони правой руки, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения сибиряк был одет в темно-синюю куртку, черные брюки и черные ботинки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Петр Владимирович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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