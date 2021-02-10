Сибирский Левша создал крохотную копию картины «Девушка с жемчужной сережкой»: она меньше спички

Владимир Анискин создал уменьшенную копию картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Фото: Владимир Анискин

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин создал уменьшенную копию картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Крохотное произведение искусства написано масляными красками и по размерам вместе с окладом достигает 14 миллиметров в высоту и 11,5 миллиметров в ширину. На такую кропотливую работу у мастера ушло полтора месяца.

— Эта микрокартина выполнена масляными красками. Имя я рисую первый раз, до этого рисовал портреты только акварелью. В процессе работы, приходилось ждать до трех дней, пока просохнут слои краски. Оклад выполнен из золота, — пояснил КП-Новосибирск Владимир Анискин.

Микроминиатюрист также рассказал, что планирует в дальнейшем сделать целую серию копий картин знаменитых художников. Правда, какие именно картины он решит воплотить в уменьшенном формате, сибиряк еще не решил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru