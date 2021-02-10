«Замкнуло светильник»: в Новосибирске из гипермаркета «Лента» эвакуировали людей

На месте работает много пожарных машин. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске эвакуировали магазин «Лента», расположенный в Ленинском районе. Происходящее засняли на видео очевидцы событий, позже ролик попал в сеть. По словам сибиряков, причиной эвакуации стало задымление из-за замыкания светильника.

— Из здания вывели более 200 посетителей и 150 работников. По предварительной информации, причиной стало замыкание одного из светильников, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев. — На месте работает около 10 пожарных машин.

В ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что произошло в супермаркете:

— В 18:58 пожарные выехали к торговому центру Лента, расположенному по адресу Проезд Энерегетиков,9. Силы и средства были стянуты по рангу №2. По прибытии выяснилось, что произошло короткое замыкание электросветильника без последующего горения. Руководство магазина эвакуировало из здания 200 посетителей и персонал, работавший там, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

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