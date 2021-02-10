Пробки в Новосибирске 10 февраля 2021 года: 10-балльные заторы сковали город

Пробки в Новосибирске 10 февраля 2021 года затронули оба берега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 10 февраля 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс. Карты, сейчас общая загруженность городских дорог составляет 10 баллов.

На правом берегу движение сильнее всего затруднено на таких улицах как Фабричная, Восход, Большевистская, Кирова, Лескова, Военная, Кошурникова, Бориса Богаткова, Ипподромская, Семьи Шамшаных, Гоголя, Фрунзе, Красный проспект, Писарева, Нарымская, Учительская и Богдана Хмельницкого.

Общая загруженность городских дорог составляет 10 баллов. Фото: https://yandex.ru/maps

На левом берегу пробки образовались на таких улицах как проезд Энергетиков, Станционная, Котовского, Немировича-Данченко, Блюхера, Ватутина, Тюменская, Комсомольская, Большая и Хилокская.

Движение затруднено также по Димитровскому мосту в сторону левого берега. По Октябрьскому и Бугринскому мосту движение свободное.

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