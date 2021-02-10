Умер Галым Саинов — создатель сибирской сети кинотеатров

Скончался создатель сети новосибирских кинотеатров «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» Галым Саинов. Фото: https://www.facebook.com/

Скончался создатель сети новосибирских кинотеатров «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» Галым Саинов. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщила на своей странице в Фейсбуке его жена, Любовь Саинова.

— Вчера из жизни ушел мой любимый человек... Невосполнимая потеря для нас всех. Галым с невероятным сердцем, которое вмещало огромный мир и свободу, смелость смотреть вперед в будущее и видеть перспективу развития. Он всегда знал, как дать другому человеку надежду и помочь сделать первый шаг в свое расширение сознания. Самый большой подарок, который он оставил — это большая дружная семья моих любимых родных, друзей, партнеров, — пишет Любовь Саинова.

Прощание с Галымом Саиновым состоится завтра, 11 февраля. Оно пройдет с 12:00 до 13:00 в прощальном зале по адресу Арбузова, 2 А.

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