В Новосибирске от коронавируса скончались еще 6 человек: самому старшему было 95 лет

Число умерших стало меньше, чем в предыдущие дни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб Новосибирской области сообщил новую информацию о заболевших коронавирусом. За последние сутки от инфекции умерли 6 человек.

— Это мужчины в возрасте 48 лет, 63 года, 70 лет, 95 лет и женщины в возрасте 64 года, 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 302 человека, — передает оперштаб.

Сейчас в реанимации находятся 119 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 28 пациентов.

С начала пандемии коронавирус диагностировали у 33 561 новосибирца, в том числе у 1880 детей, выздоровели 31 402 пациента.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до конца марта 2021 года. Запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах следует носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.

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