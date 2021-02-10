Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил сбор идей для оформления новогодней столицы

Глава города попросил радиослушателей помочь с идеями для новогодней столицы. Фото: Михаил ДОКУКИН

Во время прямого эфира на Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск Анатолий Локоть высказался и о необычном статусе, который получил город – новогодняя столица России 2023 года.

- Мы подглядели эту идею: увидели, как другие города вдруг начали бороться за это звание. На первый взгляд кажется, что это такое? Но это же привлекательно звучит – новогодняя столица. И мы решили это объединить с моментом проведения молодежного чемпионата мира по хоккею, и получили статус новогодней столицы. Считаю, что это важно для развития туристической отрасли, привлечет не только болельщиков, но и других туристов, - подчеркнул в эфире Радио «Комсомольская правда» глава города.

Анатолий Локоть рассказал, что уже сейчас начинают составлять план предстоящих мероприятий, и попросил новосибирцев помочь:

- Очень быстро отреагировали депутаты: один из них сказал, что у него на округе – улице Новогодняя. Как тут не поддержать, тем более что улица Новогодняя выходит сразу на строящийся спортивный комплекс. И мы хотели бы через Радио «Комсомольская правда» объявить сбор идей – что там можно организовать. Мы готовы всерьез их рассматривать!

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