Отца маленьких детей напугал ветер

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Штормовое предупреждение по сильному ветру, переданное гидрометеослужбой Новосибирской области на 9 февраля, полностью подтвердилось. В Новосибирске с 9 часов вечера до 3 часов ночи действительно наблюдались сильные порывы ветра. Ночная вьюга сопровождалась шумом от колышущихся веток деревьев, бьющих стены зданий проводов и рекламных баннеров, грохотом от обрушивающегося с крыш снега.

В 1.51 в дежурную часть ГВАРДИИ поступил телефонный звонок из Ленинского района от жителя дома, подключенного к услуге «Безопасный двор». Мужчина сообщил, что слышит в подъезде шум и глухие удары, но сам выйти и посмотреть, что там происходит, опасается, поскольку рядом с ним находятся двое маленьких детей. Он попросил оперативного дежурного прислать по указанному адресу экипаж ГБР.

Бойцы группы быстрого реагирования прибыли в подъезд дома уже через 4 минуты. Осмотр показал, что шум, похожий на драку, создает хлопающая на ветру форточка. Нарушений общественного порядка и посторонних лиц в подъезде обнаружено не было.

По данным Новосибирского гидрометеоцентра, 9 февраля в Новосибирской области порывы ветра местами могли достигать 23 метров в секунду.