Мэр Анатолий Локоть рассказал, почему не поставил себе вакцину от коронавируса

Анатолий Локоть заверил, что вакцину поставит. Фото: Михаил ДОКУКИН

Один из вопросов, на который мэр Анатолий Локоть ответил в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск, - почему он пока не сделал прививку от ковида.

- Я не поставил вакцину не потому, что являюсь противником вакцинации: наоборот, я считаю это мероприятие очень важным и нужным. Тем более, что у нас есть разработанный на «Векторе» препарат, - подчеркнул в эфире Радио «Комсомольская правда» Анатолий Локоть. – Но я не считаю себя вправе бежать впереди очереди: это было бы неправильно. Определены группы риска – те люди, которым прививку нужно поставить прежде всего: мы должны защитить наших врачей, соцработников, учителей – то есть тех, кто находится на переднем фронте и у которых высокая степень заражения.

Глава Новосибирска заверил, что обязательно поставит вакцину позже.

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