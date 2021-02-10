«До -40!». Узнали, когда в Новосибирск вернутся аномальные морозы

морозы придут уже в ночь на 11 февраля. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирск в ближайшие два дня снова вернутся лютые морозы около -40 градусов. Резкое похолодание наступит уже ночью в четверг, 11 февраля.

— 11 февраля ночью в Новосибирской области температура понизится до -28…-33, местами до -38 градусов. Днем будет -23…-28. Такие же ночные температуры сохранятся ночью 12 февраля, днем станет немного теплее: -20…-25, местами -14…-19 градусов, — сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

На время морозов будет идти небольшой снег и дуть слабый ветер 3-8 метров в секунду.

Тем временем Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам ГО и ЧС назвал 12 регионов России, где будет опасная погода. В их число вошла и Новосибирская область:

— В некоторых регионах снег излишне нагружает крыши зданий, что приводит к их обрушению и травмированию людей. Такие же происшествия ожидаются и на этой неделе. Так, по состоянию на 5 февраля, высота снежного покрова в Новосибирской области составила до 132 сантиметра, — сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам ГО и ЧС.

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