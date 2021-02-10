Сибирячку отправили в колонию за убийство вилкой ее любимого

Сибирячка в гневе убила сожителя столовыми приборами. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Татарском районном суде Новосибирской области вынесли приговор 52-летней женщине. В июне 2020 года она во время ссоры убила своего 47-летнего сожителя, пустив в ход столовые приборы.

— Суд установил, что подсудимая в ходе семейной ссоры умышленно нанесла ножом как минимум пять ударов в грудь и один удар вилкой в шею своему сожителю. От травм мужчина скончался на месте, — сообщает прокуратура Новосибирской области.

Суд признал женщину виновной и приговорил к 8 годам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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