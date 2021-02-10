Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал слухи о своем уходе

Анатолий Локоть покидать пост мэра не собирается. Фото: Михаил ДОКУКИН

Во время прямого эфира на Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск слушатели задали Анатолию Локтю вопрос о том, что в телеграм-каналах ходят слухи о его скором уходе с поста мэра. Глава города отреагировал на эти предположения с юмором:

- «Телеграм» знает больше, чем Анатолий Локоть, - заявил Радио «Комсомольская правда» мэр. – Я когда это читаю, плохо понимаю, о чем вообще идет речь. Совершенно необоснованные рассуждения. Мне трудно сказать, чем люди руководствуются. Но не надо забывать, что год - выборный, обостряется политическая борьба, и это может быть одним из способов воздействия.

Так что в ближайшем времени Анатолий Локоть свой пост не покинет.

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