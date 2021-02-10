Врач рассказала, как переболевшим коронавирусом справиться с паникой и депрессией

У переболевших пациентов могут проявиться любые симптомы, от раздражительности до паники. Фото: Иван МАКЕЕВ

У переболевших COVID-19 могут проявиться психические недомогания — от раздражительности до паники. По словам экспертов, если в начале пандемии люди в основном тревожились за себя, то теперь они все чаще страдают депрессией, связанной с потерями.

— У людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, также может быть синдром поствирусной астении. Его симптомы — раздражительность, эмоциональная неустойчивость, забывчивость, трудности сосредоточения, беспокойство о своем здоровье вплоть до паники, — рассказала изданию «NEWS.ru» психиатр, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. Бехтерева Анна Васильева.

Причем в регионах России нарушения психики могут проявляться чаще, отмечает специалист. Это связано с высокой заболеваемостью, уровнем смертности и затяжным горем из-за потери близких. Повлияют на это также нестабильность экономики, вопросы доступности прививок от коронавируса и медицинской помощи.

— Чтобы излечиться от психических недугов, нужно знать об их типичных признаках и обратиться за помощью к специалистам, — заключила Васильева.

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