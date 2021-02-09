Стоматолог рассказал, с какими проблемами к нему чаще всего приходят люди

Медик рассказал, с какими проблемами чаще всего россияне приходят к стоматологу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медик рассказал, с какими проблемами чаще всего россияне приходят к стоматологу. И о том, какие диагнозы чаще всего встречаются у людей одной возрастной группы.

— Чаще всего россияне обращаются к стоматологам из-за кариеса. В особенности эта проблема беспокоит людей до 35 лет. А после этого возраста у жителей России чаще всего встречаются заболевания пародонта, — рассказал изданию NEWS.ru главный стоматолог Минздрава, академик РАН и ректор МГМСУ им. А. И. Евдокимова Олег Янушевич.

Кроме того, в последнее время среди людей стали пользоваться популярностью процедуры эстетического характера. Часто люди приходят на отбеливание, гигиеническую чистку и эстетические реставрации. К тому же, значительную часть пациентов стоматологов составляют люди, желающие установить имплант.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru