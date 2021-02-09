В Новосибирске создали «зеленый» совет города: рассказываем, что это такое

В Новосибирске создали специальный совет, который будет заниматься «зелеными» зонами города. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске создали специальный совет, который будет заниматься «зелеными» зонами города. Об этом рассказала глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города и вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своих соцсетях.

— Мы приняли решение создать зеленый совет города Новосибирска, и сегодня состоялась первая его встреча. Зеленый совет — своеобразный клуб, профессиональное сообщество экспертов, представляющих разные сферы деятельности: архитектуру, ландшафтный дизайн, ботанику, экологию, фитопатологию, агротехнику, растениеводство, флористику, — пишет Анна Терешкова в совеем Фейсбуке. — Его задачи направлены на профессиональную экспертизу проектов развития озелененных пространств, на усовершенствование регламентов по уходу за зелеными насаждениями в городе, на просвещение горожан в сфере озеленения.

Руководить деятельностью зеленого совета будет управление по благоустройству общественных пространств мэрии.

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