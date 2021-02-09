«Скорая» не остановилась помочь беременной сибирячке, попавшей в ДТП: в минздраве объяснили почему

Сибиряков возмутило то, что «скорая помощь» не остановилась помочь беременной девушке. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Ордынском районе Новосибирской области 9 февраля произошло ДТП: хэтчбек Nissan March вылетел с дороги и перевернулся. Женщина, которая была за рулем авто, не справилась с управлением из-за сильного гололеда. На помощь к ней сразу же поспешили другие автомобилисты — как оказалось, сибирячка была беременна. Неравнодушные люди также попытались остановить проезжавший мимо автомобиль «Скорой помощи», однако сделать им этого так и не удалось.

— Мы остановились, чтобы помочь водителю — им оказалась молодая девушка на 5 месяце беременности. Ехала она одна. Девушка чудом осталась жива и смогла выбраться из помятой машины. Скоро к нам присоединились еще несколько людей, остановившихся помочь — они перевернули лежащий на крыше автомобиль, — цитирует паблик «АСТ-54» сибирячку, оказавшуюся на месте произошедшего. — Девушка плакала, ее всю трясло, и она была очень напугана. Держалась за живот, переживала за ребенка. Мимо проезжала «скорая», попытались ее остановить, чтобы пострадавшей оказали первую медицинскую помощь. Но водитель «скорой» сказал, что помочь нам не может и поехал дальше.

История уже успела взбудоражить соцсети и собрать много комментариев. Большинство сибиряков поддерживали возмущение женщины, рассказавшей эту историю, и были поражены действиями «скорой помощи». Однако позже в областном минздраве прокомментировали данный инцидент:

— Это был не автомобиль «скорой помощи», а санитарная машина. Их, как правило, используют для транспортировки или медика на дом к пациенту или, к примеру, пожилых маломобильных пациентов в больницу. А также для доставки в лабораторию биоматериала или лекарственных препаратов. В этой машине на тот момент находился только водитель, не имеющей медицинского образования. Сейчас администрация Ордынской ЦРБ выясняет все обстоятельства. Оценка действиям водителя будет дана после получения объяснений, — пояснили КП-Новосибирск в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

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