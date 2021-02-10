Погода в Новосибирске на 10 февраля 2021 года: вернутся морозы до -25

В Новосибирске снова будет очень холодно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 10 февраля 2021 года: в город снова возвращаются морозы, синоптики предупреждают о гололеде и метелях. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирского УГМС.

— Ночью в Новосибирске будет -20...-22 градуса, местами до -25. Днем — -19...-21 с небольшим понижением во второй половине дня. Ожидается переменная облачность, небольшой снег, ночью местами поземок, на дорогах гололедица. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В Новосибирской области морозы ночью усилятся до -20…-25, при прояснениях до -32 градусов, а днем — -19…-24, местами до -29.

«Яндекс.Погода» обещает небольшой снег, утром будет -19 градусов, к ночи уже опустится до -27.

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