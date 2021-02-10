Как будут ходить пригородные автобусы в Новосибирске 8 марта 2021 года: разъяснил минтранс

На 8 марта все рейсы будут ходить по расписанию.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Как будут ходить пригородные автобусы в Новосибирске 8 марта 2021 года - важный вопрос для сибиряков. Ответили на него в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
Спешим порадовать: никакого сокращения графика работы общественного транспорта в праздник не планируется.
— Межмуниципальные автобусные маршруты 8 марта будут работать по обычному расписанию, изменений в работе не будет, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе министерства.
Так что учитывайте это, особенно если планируете поездку в гости на предстоящих праздниках.
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