АО «РЭС» и «Россети Томск»: практический опыт внедрения передовых технологий

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В расширенной рабочей встрече приняли участие представители топ-менеджмента, руководители подразделений и ведущие специалисты различного профиля обеих электросетевых компаний. Стоит отметить, что АО «РЭС» и «Россети Томск» работают на смежных территориях и у организаций много общего в части географических условий работы, а также технических характеристик обслуживаемого электросетевого комплекса.

Сибирские энергетики обменялись практическим опытом по ряду ключевых направлений производственной деятельности, в том числе по реализации производственных программ, повышению надежности электроснабжения потребителей и внедрению цифровых технологий. Кроме того, в программе мероприятия было предусмотрено посещение производственных объектов компании «Россети Томск», центра управления сетями, а также модернизированных подстанций «Северная» и «Московский тракт».

В целом все участники отметили высокую эффективность прошедшей рабочей встречи и выразили уверенность, что лучшие практики обязательно найдут применение в деятельности компаний.