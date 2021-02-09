Пробки в Новосибирске 9 февраля 2021 года: на Восходе не проехать

Пробки в Новосибирске 9 февраля 2021 года затронули оба берега. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пробки в Новосибирске 9 февраля 2021 года затронули оба берега. Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, общая загруженность городских дорог оценивается сейчас в 10 баллов.

На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как Фабричная, Восход, Большевистская, Кирова, Гаранина, Кошурникова, Волочаевская, проспект Димитрова, Ипподромская, Красный проспект, Фрунзе, Нарымская, Дуси Ковальчук, Владимировская, Танковая и Богдана Хмельницкого.

Общая загруженность городских дорог оценивается сейчас в 10 баллов. Фото: https://yandex.ru/maps

На левом берегу пробки сковали такие улицы как проезд Эенергетиков, Ватутина, Котовского, Блюхера, проспект Карла Маркса, Немировича-Данченко, Станционная, Титова, Мира, Тюменская, Петухова, Широкая и Толмачевская.

Проезд также затруднен по Димитровскому мосту в сторону левого берега. Движение по Октябрьскому и Бугринскому мосту свободное.

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