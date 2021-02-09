Двое новосибирцев угнали иномарку и врезались в грузовик, пытаясь скрыться от полиции

В Новосибирске двое мужчин угнали иномарку и попали на ней в аварию. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске двое мужчин угнали иномарку и попали на ней в аварию, когда пытались скрыться от ГИБДД. Позже выяснилось, что тот из угонщиков, кто сидел за рулем, был явно нетрезв.

— Около полуночи 8 февраля экипаж ДПС, дежуривший в Ленинском районе города, заметил на улице Троллейная автомобиль «Тойота Витц», который ехал с превышением скорости, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — На требования остановиться водитель авто не реагировал и продолжал ехать дальше, однако скоро он не справился с управлениям и врезался в ехавший в попутном с ним направлении грузовик «Скания» с полуприцепом.

В салоне авто находились двое мужчин 27 и 32 лет — жители Ленинского района. Как выяснилось позже, машину они угнали с улицы Хилокская. В результате ДТП сибиряк, сидевший за рулем, получил перелом обеих костей правой голени, и был госпитализирован. У него имелись признаки алкогольного опьянения. А пассажира угнанного авто доставили в районный отдел полиции.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

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