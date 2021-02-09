«Гвардейцы» задержали воров и наркоманов

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Семь человек, совершивших кражи, и два человека, употребивших наркотики, были задержаны и переданы полицейским. Остальные правонарушители отпущены.

5 февраля в 20.51 по просьбе продавцов магазина на улице Никитина бойцы ГБР ГВАРДИИ вывели на улицу двух пьяных молодых людей, которые устроили там драку. Задерживать их не стали, поскольку ущерб магазину причинен не был.

6 февраля дважды за день экипажи ГБР ГВАРДИИ выезжали в торговые учреждения Новосибирска для оказания воздействия на нарушителей масочного режима. В результате из магазина на улице Комсомольской мужчина-безмасочник вынужден был уйти без покупок, а из супермаркета на улице Селезнева женщина-диссидент ушла, тоже не купив товары, но написав заявление в книгу жалоб и предложений.

6 февраля в 15.17 в пекарню, расположенную на улице Станиславского, зашли погреться двое бездомных. Работники нажали кнопку тревожной сигнализации, и бойцы ГБР, прибывшие на вызов, выпроводили бомжей. В 15.51 те снова вернулись в булочную, и работникам вновь пришлось вызывать группу быстрого реагирования.

6 февраля в 21.00 сигнал тревоги поступил из торгового центра, расположенного на улице Троллейной. В туалетной комнате работниками были обнаружены два мужчины, употребивших запрещенные вещества и потерявших из-за этого сознание. После того как бригада скорой помощи привела их в чувство, бойцы ГБР ГВАРДИИ задержали наркоманов и передали их сотрудникам полиции.

7 февраля охранниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в магазинах Новосибирска были задержаны две девушки, совершившие кражу продуктов на сумму 4500 рублей, мужчина, укравший товары на 700 рублей, молодой человек, похитивший бутылку водки, и трое несовершеннолетних, пытавшихся украсть три плитки шоколада.