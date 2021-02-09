Новосибирский Технопарк временно возглавит Дмитрий Верховод. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирский Технопарк временно возглавит Дмитрий Верховод. Об этом сообщили сегодня, 9 февраля, в пресс-службе правительства региона.

— Новый врио гендиректора «Академпарка» приступит к исполнению своих обязанностей с 12 февраля на период до проведения внеочередного собрания акционеров в середине марта, на котором, в соответствии с установленным порядком, планируется избрание генерального директора, — цитирует пресс-служба правительства министра науки и инновационной политики Новосибирской области Алексея Васильева.

Сейчас перед «Академпарком» стоят задачи по реализации нового этапа его развития. Планируется заняться расширением самого инфраструктурного комплекса, а также созданием новых возможностей для деятельности нынешних и будущих резидентов.

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