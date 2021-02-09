В Новосибирске появился Центр цифровой трансформации

Цифровые технологии помогут значительно ускорить многие технологические процессы. Фото: Василий Вахрин

«Центр цифровой трансформации» начал работать в Новосибирской области: его задача - цифровая трансформация ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления. Это решение одобрено на заседании Правительства региона 8 февраля.

Как объяснил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, в учреждении будут сосредоточены центры компетенций отраслевой цифровизации органов власти региона. К примеру, уже создан отдел технологий искусственного интеллекта, который собственными силами обеспечивает разработку и внедрение интеллектуальных систем голосовых коммуникаций с жителями региона – робот «Николай» в МФЦ и в электронной регистратуре, запись к врачу, модуль консультаций «горячей линии» COVID-19 по номеру 122.

Кроме того, сотрудники центра участвуют в разработке требований к «Интеллектуальной транспортной системе».

- Новые вызовы, стоящие перед Новосибирской областью в контексте цифрового развития, направлены на качественное совершенствование организационных, инфраструктурных и технологических процессов. Создание центра цифровой трансформации и расширение его функционала направлено на решение этих задач, а также на дальнейшее развитие цифровой отрасли в регионе, – подчеркнул Анатолий Дюбанов.