«Такого не было последние 60 лет»: в Новосибирске в начале февраля прогремел гром

Над городом собрались плотные кучевые облака. Фото: стоп-кадр.

Новосибирская погода все больше удивляет местных жителей. На прошлых выходных и в начале будней в столице Сибири наступило потепление до +3 градусов. Погода была, как в начале весны, с мокрым снегом и пронизывающим ветром. Кроме того, в Новосибирске услышали первые раскаты грома и сверкание молний.

— Гремело около 9 вечера. Первый раз сверкнула молния и гром прогремел, минут через 20 — второй раз. Но начал снимать я поздно, молния так и не попала в кадр, — рассказал КП-Новосибирск местный житель Вячеслав, снявший природную аномалию на мобильный телефон.

Синоптики тем временем отмечают: в Новосибирске гроз никогда не было в феврале за всю 60-летнюю историю наблюдений.

— Вчера через Новосибирскую область перемещался циклон с юго-запада на северо-восток. Теплый сектор этого циклона вызвал повышение температуры до оттепелей, развитие мощных кучевых облаков. В 21:26 8 февраля метеостанция «Огурцово» зафиксировала грозу. В феврале за 60 лет наблюдений за погодой гроз ни разу не было. Самые ранние грозы в году случались в апреле, самые поздние — в декабре, — рассказала КП-Новосибирск начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

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