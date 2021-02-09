В Новосибирске от коронавируса скончались еще 8 человек: самому старшему было 82 года

От коронавируса умерли еще 8 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 9 февраля, стало известно, что от коронавируса за последние сутки умерли еще 8 пациентов новосибирских больниц. В основном это были люди пенсионного возраста

— Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 53 года, 66 лет, 68 лет, 73 года, 81 год, 82 года и женщины в возрасте 41 год, 64 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 296 человек, — передает оперштаб.

Сейчас в реанимации находятся 120 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 24 пациента.

С начала пандемии коронавирус диагностировали у 33 427 новосибирцев, в том числе у 1870 детей, выздоровели 31 194 пациентов. За последние сутки еще 130 человек, а выздоровели 215.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru