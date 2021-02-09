«Болят голова и шея»: в Новосибирске на молодую маму свалилась снежная глыба

Снег упал на голову сибирячки, когда она выходила из подъезда. Фото: Михаил ФРОЛОВ / "АСТ-54".

В Новосибирске из-за схода снега пострадала местная жительница Марина Губина. Большая глыба упала ей на голову с крыши дома № 2 по улице Филатова. Из-за этого у сибирячки произошло сотрясение мозга и ушиб шеи. Теперь молодой маме тяжело и выйти на работу, и присматривать за детьми из-за болей.

— Я выходила из подъезда, когда это произошло. Представители управляющей компании сразу же, как мы с мужем вызвали «скорую», приехали на место и начали чистить снег. Сначала они говорили, что помогут с лекарствами и говорили о возмещении ущерба здоровью, а сегодня они говорят, что только оплатят лекарства, а от всего остального отказываются. А я теперь не могу ни работать, ни с детьми сидеть из-за постоянной боли в голове и шее. Детям 2 года и 5 лет, — рассказала Марина в группе «АСТ-54».

У сибирячки уже есть справка из травмпункта, заключения нейрохирурга и невролога. В соцсетях она попросила совета, куда можно обратиться за помощью.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала, что от чистки снега с крыши пострадала машина: на нее скинули огромную глыбу, из-за которой треснуло лобовое стекло.

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